Tampa Bay und Pittsburgh vor dem frühen Aus!

Die Ergebnisse vom Sonntag:

1. Runde („best of seven“) - jeweils 3. Spiel:



Eastern Conference:

Pittsburgh Penguins - New York Islanders 1:4 - Stand in der Serie 0:3

Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 3:1 - Stand in der Serie 3:0



Western Conference:

Vegas Golden Knights - San Jose Sharks 6:3 - Stand in der Serie 2:1

St. Louis Blues - Winnipeg Jets 3:6 - Stand in der Serie 2:1