WhatsApp spinnt? Keine Panik, es gibt Alternativen

Wie sehr sich die Menschen heute auf Chat-Apps weniger großer Konzerne verlassen, merkt man spätestens dann, wenn diese Dienste - so wie am Sonntag WhatsApp und Facebook - einmal eine Weile ausfallen. Statt in Panik auszubrechen, kann man aber auch einfach das Risiko aufteilen und sich einen alternativen Messenger installieren. Wir haben da ein paar Tipps für Sie.