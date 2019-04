Leserin: „Ohne ,Krone‘ bin ich unrund“

Auch im Seniorenheim in Wien-Leopoldau verzichtet Elisabeth Glanner nicht auf ihre „Krone“. Die 81-Jährige ist seit 11. April 1959 Abonnentin und damit von Anfang an dabei. Nach dem Einsturz der Reichsbrücke am 1. August 1976 saß ihre ganze Familie am Frühstückstisch und blickte auf die schockierenden Aufnahmen. Für Frau Glanner war die „Krone“ immer eine Familienzeitung. „Als meine Kinder klein waren, saßen sie mit einem Kuli vor der ,Krone‘ und lösten das Doppelbildrätsel mit den fünf Fehlern“, erzählt die Wienerin und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Das haben sie auch gemacht, als sie schon älter waren.“