Micaela Schäfer verteilte heiße Zungenküsse im TV

100 Menschen auf 63 Quadratmetern - und unter ihnen Micaela Schäfer. Dass diese Staffel der ProSieben-Reality-Show „Get the F*ck out of my House“ ganz besonders heiß werden wird, das zeigte sich schon in der Auftaktfolge am Dienstagabend. Da versexte die Nacktschnecke die prall gefüllte WG auf Zeit nicht nur mit ihrem Outfit, sondern ging auch gleich ordentlich zur Sache ...