Schüler-Mangel bedroht neuen HTL-Zweig

Besonders frustriert sind vor allem die Eltern, da sich an der HTL in Salzburg für den ähnlichen Zweig Design so viele Schüler beworben haben, dass mehr als 60 Bewerber wieder abgewiesen werden mussten. Interesse und Bedarf an dieser Ausbildung scheint also durchaus gegeben zu sein. Haidl: „Wir hoffen sehr, dass sich bis Ende April noch Schüler melden!“