Rapids Peschek: „Happel wäre ideale Wahl gewesen“

„Wir freuen uns auf ein Fußballfest am Wörthersee, dort können wesentlich mehr Rapid-Fans live im Stadion dabei sein als am ursprünglich geplanten Standort. Wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass das Finale in einem neutralen und möglichst kapazitätsstarken Stadion stattfindet“, so Rapids Christoph Peschek zur Entscheidung und betonte dabei auch: „Gerade anlässlich des 100. Jubiläums des Pokalbewerbes wäre das Nationalstadion im Prater eine ideale Wahl gewesen.“