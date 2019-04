Steirer hatte mehr als 1000 NS-Bilder am Handy

Mit zittriger Stimme versuchte der adrett gekleidete junge Mann, der wegen einer Suchtmittel-Verurteilung mit Fußfessel in den Saal kam, sein Handeln zu verteidigen. Geständig zeigte er sich in jenen Punkten, die sowieso nicht von der Hand zu weisen waren. Auf seinem Handy wurden zahlreiche Bilder (über 1000) mit NS-Symbolen und Hitler-Konterfei gefunden, die er über zweieinhalb Jahre in Chats über das soziale Netzwerk auch weiter verbreitete.