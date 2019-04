Schüsse vor Moschee: Panik unter Gläubigen

Böse Erinnerung an Anschlag in Christchurch

Nach dem Attentat auf Muslime im neuseeländischen Christchurch liegen die Nerven blank - die Angst ist groß, dass eine ähnliche Tat auch in Österreich passieren könnte. Bei dem Anschlag kamen in etwas mehr als einer halben Stunde Dutzende Menschen ums Leben. Der rechtsextreme Terrorist bekannte sich zu den Gräueltaten und gab zu, rassistisch, islamophob und ausländerfeindlich zu sein.