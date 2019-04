Staubtrocken! Bullen ziehen im Titelrennen davon

Red Bull Salzburg hat am Sonntag einen großen Schritt zum sechsten Fußball-Bundesliga-Meistertitel in Folge gemacht. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose setzte sich im Schlager beim LASK in der Paschinger TGW Arena knapp mit 2:0 (1:0) durch und baute den Vorsprung auf den ersten Verfolger nach zwei von zehn Runden in der Meistergruppe auf komfortable sieben Punkte aus.