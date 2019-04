Protest! Wütende Austrianer „verriegeln“ Stadion

Der Protest gegen den ÖFB-Cup-Final-Standort nimmt immer bizarrere Formen an. Am Samstag trauten viele Fußball-Fans ihren Augen nicht, als Fotos von der - symbolisch - verriegelten Generali-Arena im Internet die Runde machten. Hardcore-Veilchen hatten an verschiedenen Orten im Stadion Schilder mit der Botschaft „Die Tür bleibt zu“ angebracht, um temporär gegen die Austragung des Finales in „ihrem“ Stadion Stimmung zu machen. Mit Rapid und Salzburg stehen einander im Endspiel zwei Erzrivalen gegenüber. (Im Video oben sehen Sie eine Stellungnahme von ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold zur Diskussion um den Final-Standort, abgegeben am Donnerstag).