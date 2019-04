Schüler gingen für Klimagerechtigkeit auf Straße

Zahlreiche Schüler und NGOs sind am Freitag in Wien auf die Straße gegangen, um im Kampf gegen den Klimawandel einmal mehr ein Zeichen zu setzen. Trotzten nach Angaben der Polizei rund 1600 Demonstranten dem Wetter, sprachen die Veranstalter von rund 3500 Teilnehmern, die dem Aufruf mehrerer Organisationen gefolgt waren, und in Richtung Heldenplatz marschierten.