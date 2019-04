Vergewaltigung in Wien: Bekannter unter Verdacht

Anzeigen auf freiem Fuß

Fakt ist bislang, dass eine Frau von einem Mann aus dem Bekanntenkreis am Samstag in Brigittenau vergewaltigt worden ist. Er wurde festgenommen und befindet sich in U-Haft. Zudem gibt es noch vier weitere Verdächtige. „Die anderen Vorfälle gehen eher in Richtung sexuelle Belästigung“, so der Sprecher. Jene vier Männer wurden auf freiem Fuß angezeigt.