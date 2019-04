AUA-Maschine touchiert bei Landung mit Heck Boden

Am Innsbrucker Flughafen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem glimpflich ausgegangenen Zwischenfall mit einer Dash-8 400 der Austrian Airlines gekommen. Das Heck der kleinen Maschine touchierte bei der Landung den Boden, bestätigte AUA-Sprecher Peter N. Thier am Freitag einen entsprechenden Bericht.