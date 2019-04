Cup-Finale in Favoriten: Peschek wiederholt Kritik

Zu wenig Fans, mögliche Ausschreitungen: Rapid-Boss Krammer „bettelt“ plötzlich um eine Verlegung. Gastgeber, Veranstalter und der zweite Finalist Salzburg haben kein Problem mit dem Viola Park. „Bitte, bitte, lieber ÖFB, verlege das Finale in das Happel-Stadion“ - hatte Rapids-Präsident Michael Krammer unmittelbar nach dem Thriller in Pasching via Ö3 appelliert. Gestern legte Geschäftsführer Christoph Peschek nach.