Literaturfest stellt heuer die Sprache ins Zentrum

Das Salzburger Literaturfest habe den Kreis seiner Kooperationspartner ausgeweitet, erklärte Gürtler. So wird es eine Zusammenarbeit mit der creativeALPS_Triennale der ARGEkultur geben: Der Schweizer Autor Leo Tuor erzählt in „Cavrein“ vom Scheitern eines Jägers und seiner Begleiter in der rauen Landschaft in Graubünden. Im neuen Haus der Initiative Architektur im Stadtteil Riedenburg präsentiert Wojciech Czaja seinen literarischen Reiseführer „Hektopolis“. Ein literarischer Spaziergang entführt die Teilnehmer ebenfalls in diesen im Wandel befindlichen Stadtteil. Die Salzburger Autorin Gudrun Seidenauer kann man zu einer Lesung in privaten Räumen einladen - eine Reihe, die im Vorjahr schnell ausgebucht war. Abgeschlossen wird das Literaturfest mit einer Matinee mit den Lyrikerinnen Kerstin Hensel, Margret Kreidl und Anja Utler.