Bildungs-Akademie für steirische Jung-Talente

Übrigens: In Niederösterreich gibt es 900 Kurse jährlich an 18 Standorten. Und bei uns? In Graz fördert Stadtrat Kurt Hohensinner, Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner ist mit an Bord. Pongratz: „Wir hoffen, dass das Land hilft, dann können wir überall Kurse anbieten.“