Wieder Krach wegen eines Rock-Konzerts in Wels

Konzert restlos ausverkauft

Die Veranstaltung ist bereits seit Monaten ausverkauft. Alle 40.000 Tickets waren in Windeseile vergriffen. Am Schwarzmarkt werden bereits Preise von 250 Euro aufwärts verlangt. Csar sieht aber in der Historie der Frankfurter Band ein Problem: „Der Verfassungsschutz hat sich schon mit den Musikern befasst. Es gibt auch Vergleiche mit der rechten Band ,Freiwild‘ , deren Konzert in Wels abgesagt wurde. Deshalb wünsche ich mir aus Sorge um das Image der Stadt, dass auch der Auftritt der Böhsen Onkelz abgesagt wird!“