Grünes soll die heimischen Geschirrspüler erobern

Nach Supermarktketten und Drogerien will der Adneter damit ausschließlich den Biohandel erobern: „Speziell in dieser Nische ist das Angebot an Wasch- und Spülmitteln sehr begrenzt, da viele Anbieter die Anforderungen für die Zertifizierung nicht erfüllen. Und die meisten haben Probleme, ein tropfenfreies, sauberes Spülergebnis bei jedem Spülgang zu liefern“, erklärt Dygruber, der dadurch schon in zwei Jahren Nischen-Marktführer sein will.