Hirscher: „Jeder Tag ist eine Achterbahn“

Der Fahrplan ist abgesteckt: Derzeit absolviert der Superstar die letzten PR-Termine nach Ende des WM-Winters. Die Entscheidung, ob er weiterfährt, will Marcel dann in den kommenden eineinhalb Monaten treffen. Während er in aller Ruhe in sich selbst hineinhört, die Zeit mit seinen Liebsten aufsaugt und genießt. Die aktuelle Tendenz? Geht Richtung Weitermachen! Die Chance, dass Marcel auch nächste Saison und auch ohne Großereignis die rot-weiß-roten Ski-Fans verzückt, ist groß.