St. Johanns Bürgermeister legt sein Amt zurück!

Knalleffekt in der Sitzung des Gemeinderates in St. Johann in Tirol am Dienstag Abend! Bürgermeister Stefan Seiwald (VP) gab bekannt, dass er bei der Bezirkshauptmannschaft seinen Rücktritt einreichen wird. Es sind rein persönliche Gründe, die Seiwald nach reiflicher Überlegung zu diesem Entschluss kommen ließen.