Freche „Spendensammler“ spielten Landesbedienstete

Der Vorfall ereignete sich am Montagvormittag: Drei Gauner gaben sich bei einer Seniorin in einem Wohnblock in der „Grünen Mitte“ in Linz als Spendensammler und Mitarbeiter der Landesregierung aus. Sie würden Geld für beeinträchtige Kinder sammeln. Die betagte Linzerin wurde erst stutzig, als die Betrüger im Gespräch mit ihr plötzlich die Kontonummer wissen wollten. Sie bestand dann darauf, sich die Ausweise zeigen zu lassen. Daraufhin gaben die Gauner Fersengeld.