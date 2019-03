Oida, Foda! Was machen Herzog & Rogan besser?

Was er als Trainer draufhat, hat Herzog in den USA bewiesen und auch jetzt in Israel. Mit Willi Ruttensteiner ist auch der ehemalige technische Direktor des ÖFB bei unserem Quali-Gegner engagiert, genauso wie Tormann-Trainer Klaus Lindenberger. Und: Andi Herzog hat sich getraut, Österreichs Schwimm-Helden Markus Rogan als „Motivator“ zum israelischen Team hinzuzuziehen. Das wäre beim ÖFB-Team undenkbar.