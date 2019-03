Sonderfahrt für Touristen, die Seilbahn versäumten

Kein Abstieg möglich

Ein Abstieg ins Tal kam wegen mehrerer Lawinen und Bäumen über den Wanderweg nicht infrage. So wurde die Seilbahn um 18 Uhr wieder in Betrieb genommen, um die Touristen sicher nach Hallstatt zurückzubringen. Zwei Beamte der Alpinen Einsatzgruppe Gmunden und zwei Mitarbeiter der Salzbergseilbahn waren im Einsatz, die Bergrettung in Bereitschaft.