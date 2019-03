5 Tipps für mehr Platz in Mini-Wohnzimmer

Das Wohnzimmer ist das Herzstück eines jeden Zuhauses. Es ist das Zimmer in dem wir so ziemlich alles machen: Von fernsehen und snacken über mit den Kindern lernen oder spielen bis hin zum Kuscheln mit dem Partner. Daher ist es natürlich umso wichtiger, dass wir uns an diesem Platz am wohlsten fühlen. Nicht ganz so einfach, wenn man nur wenige Quadratmeter zur Verfügung hat. Doch mit unseren fünf Tipps holen sie das Maximum aus Ihrem Mini-Wohnzimmer: