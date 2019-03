Chemnitz-Prozess: Zeuge erkannte Angeklagten nicht

Nach den tödlichen Messerstichen auf einen 35-Jährigen im vergangenen Sommer in Chemnitz, die gewalttätige Ausschreitungen zur Folge hatten, hat am Montag der Prozess gegen Alaa S., einen der beiden Tatverdächtigen, begonnen. Gleich am Anfang forderte die Verteidigung eine Einstellung des Verfahrens: „Es mangelt an handfesten Beweisen“, hieß es.