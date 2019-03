Horrorflug: Urlauber werden im Unklaren gelassen

Der Schock sitzt tief bei den meisten Ägypten-Urlaubern, die am Sonntag in einer Boeing 737-800 einen Horrorflug von Hurghada nach Graz erleben mussten. Wie berichtet, hatte es nach dem Start einen Knall gegeben. Die Maschine musste umkehren. Was der Grund dafür war, darüber gibt es bisher aber keine Auskunft.