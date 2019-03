Partynacht endete mit Stichwunde im Krankenhaus

Damit war die Sache allerdings nicht erledigt: Der 35-Jährige klopfte wenig später laut an. Als der 31-jährige Bewohner die Tür öffnete, stach der deutsche Staatsangehörige mit einem spitzen Gegenstand auf ihn ein. Die noch anwesenden Freunde des Bewohners alarmierten im Morgengrauen Rettung und Polizei. Der Mann wurde mit einer stark blutenden Wunde am linken Oberarm und einer Schnittverletzung an der Hand ins Krankenhaus eingeliefert. Der 35-Jährige konnte wenig später festgenommen werden.