Die Suche nach dem besten Rezept für Patienten

In Niederösterreich werden in einem ersten Schritt bereits im Herbst 30 niedergelassene Kinderärzte und Allgemeinmediziner an den E-Impfpass angebunden. Das Pilotprojekt startet mit einem Impfkonzept für Kinder bis zu sechs Jahren oder beim Schuleintritt. Gute Ergebnisse können bei der Hotline 1450 vorgewiesen werden: Mehr als 4000 Menschen konnte bisher mit Hinweisen zur Selbstversorgung bereits am Telefon geholfen werden.