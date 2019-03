Jakob Pöltl „rockt“ San Antonio und die NBA

Österreichs NBA-Export Jakob Pöltl kommt bei den San Antonio Spurs immer besser in Schuss! Sechs Siege in Serie haben die Texaner zuletzt in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga eingefahren, der Wiener kam regelmäßig in der Startformation zum Einsatz. Als Siebenter der Western Conference ist zudem der Play-off-Einzug in greifbarer Nähe.