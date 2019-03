Ludwig schenkt homophobem Politiker Medaille

Dragan Markovic Palma hasst Homosexuelle, gilt als Kriegsprofiteur, unterstützt offen die FPÖ - und bekommt dann von SPÖ-Bürgermeister Ludwig die Ehrenmedaille in Gold für besondere Verdienste überreicht. Später stellte sich heraus: Alles nur ein Missverständnis des Bürgermeisters, übergeben wurde in Wirklichkeit die Wien-Plakette, also ein mehr oder weniger wertloses Gastgeschenk aus Blech.