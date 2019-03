Missbrauch an Skihauptschule: Haft für Pädagogen!

Der Pädagoge hatte sich zu Prozessbeginn nicht schuldig bekannt. „Ich schwöre beim Leben meiner Kinder und Enkel, dass die Vorwürfe nicht stimmen“, hatte der Angeklagte in seinem Schlusswort beteuert. Er gab an, nie Lehrer oder Trainer der betroffenen Schülerin gewesen zu sein. Er habe keine aktiven Erinnerungen an das Mädchen. Bei Rennen habe er am Start zwar immer alle Schüler massiert, da seien aber zahlreiche weitere Lehrer, Eltern und Schüler in unmittelbarer Nähe gewesen. In einem geschlossenen Raum habe er, wie ihm vorgeworfen wurde, das Mädchen nie massiert - und auch im Brust- oder Genitalbereich habe er Schülerinnen nie berührt. Die psychiatrische Gutachterin erläuterte vor Gericht, dass die Betroffene bis heute an einer schwergradigen psychischen Erkrankung leide, die immer noch behandlungsbedürftig sei.