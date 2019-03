Florale Dessous läuten den Frühling ein

Ein paar Frühlingsgefühle gefällig? Dann liegen Sie bei diesen Dessous goldrichtig. Denn rechtzeitig zum Start in die warme Saison sprießen nicht nur auf den Wiesen, sondern auch auf den neuen Dessous die Blümchen. Einen bunten Strauß an Frühlingsboten gibt‘s fast bei jedem Wäschehersteller. Von zarten Streublumenmustern, plakativen Blumenprints und verführerischen Spitzen in Blumenform kann man jetzt nämlich einfach nicht genug bekommen.