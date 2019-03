Pkw prallte ungebremst gegen Fahrbahnteiler

Die Ursache, wie es zu dem Unfall kam, ist noch ungeklärt. Der 41-jährige türkische Staatsbürger war am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf der A1, Richtungsfahrbahn Salzburg, mit seinem Pkw ungebremst von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Anpralldämpfer des Fahrbahnteilers geprallt. Seine schweren Verletzungen mussten vom Notarzt versorgt werden, anschließend wurde er in das Landesklinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert.