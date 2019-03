Promille-Polizist (55) muss jetzt vor Gericht

Betrunken zum Auto gewankt

Gegen 17.45 Uhr wurde er beobachtet, als er unsicheren Schrittes zu seinem in der Gruberstraße in Linz geparkten Auto ging und versucht haben soll, es in Betrieb zu nehmen. Beamte der Stadtleitstelle wurden alarmiert. Als zwei junge Polizisten die Identität des 55-Jährigen kontrollieren wollten, soll er mit dem Hinweis, er sei ohnehin ein Kollege, versucht haben, sie zu hindern.