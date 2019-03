Kirchham verordnet sich 40-tägige Plastikfastenkur

Keine Sackerl beim Nahversorger

Bei einem Workshop wurden Ideen zur Reduzierung des Mülls erarbeitet. Unter anderem soll beim Einkauf auf Sackerl für Obst und Gemüse oder die Jause verzichtet werden, Mineralwasser aus PET-Flaschen durch die Ortswasserleitung ersetzt werden und beim örtlichen Nahversorger können Wurst und Käse direkt in mitgebrachte Dosen eingepackt werden. Die Landjugend stellte kürzlich (gegen Vorbestellung) lose Gartenerde von der Kompostieranlage per Traktor oder Scheibtruhe an Haushalte zu, um so Plastiksäcke zu vermeiden. Jeder kann seine Erfahrungen unter gemeinde@kirchham.at abliefern.