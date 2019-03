Angestellte gefesselt: 7 Jahre Haft für Bankräuber

Die beiden kundschafteten das Bankinstitut am Vortag aus und der Angeklagte besorgte sich eine Gaspistole. Mit dieser bedrohte er, mit Haube und Schal maskiert, die 31-jährige Angestellte, als sie in der Früh die Bank aufsperrte und ging mit ihr in die Filiale. „Ich will von Ihnen gar nichts, nur das Geld“, will er zu ihr gesagt haben. Er habe sie gleich gefragt, ob sie den Tresor aufsperren könne, sagte die Frau aus. Das tat sie und füllte ihm Geld in die mitgebrachte Tasche. Die Summe von 112.100 Euro sei für einen Bankraub in den vergangenen Jahren außergewöhnlich hoch, sagte Staatsanwalt Reinhard Steiner.