Drei Gäste vor Lokal in Graz verprügelt

Kollege soll zugeschlagen haben

Beim Prozess am Dienstag gerät im Zuge der Zeugenvernehmung ein Kollege (35) des Türstehers in den Kreis der Verdächtigen. So mancher Lokalgast erkannte ihn als den eigentlichen Schläger. „Ich war an diesem Tag privat im Lokal“, sagt er aus. „Laut Auskunft der Bar hatten Sie aber Dienst. Auch der Angeklagte sagt, Sie hätten ihm gegenüber am Telefon alles zugegeben“, erinnert ihn Richter Raimund Frei.