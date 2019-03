Bursche setzt Mitschüler Messer an den Hals

Die Zustände in Kärntens Pflichtschulen werden offenbar immer schlimmer, wie der Fall eines 14-jährigen Afghanen in Klagenfurt zeigt! Wie erst jetzt bekannt wurde, zückte der junge Bursche vergangene Woche mitten im Unterricht ein Messer, setzte es einem Mitschüler (13) an den Hals und verpasste ihm dabei eine Schnittverletzung.