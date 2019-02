US-Sender plant Skandalfilm über Harry und Meghan

„Viel zu hübsch“, meinten die einen, „keine Ähnlichkeit“, attestierten andere auf Twitter, nachdem der Sender die Namen der Schauspieler bekannt gab, die das royale Paar spielen sollen. Meghan Markle wird von Tiffany Marie Smith gespielt, die für ihre Rollen in „Supernatural“ und „Jane the Virgin“ bekannt ist. Prinz Harry wird von Charlie Field, der in „Genius“ und „Poldark“ zu sehen war, gespielt.