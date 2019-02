„Wir können es halt einfach am besten“

Das, was hier in Seefeld geboten wird, ist weltweit einzigartig!„ ÖSV-Sportdirektor Hans Pum ließ gestern beim Besuch im “Krone„-Newsroom seiner Begeisterung freien Lauf. Und begründete diese: “Wir Österreicher können das halt auch am besten. Weil wir Erfahrung haben, in der Organisation perfekt sind und flexibel auf unerwartete Situationen reagieren können, die bei Wettbewerben in der freien Natur alleine aufgrund des Wetters passieren können."