Kommunist ist „Facebook-König“ der Steirer-Politik

Wie schneiden die Steirer im Vergleich zu anderen Bundesländern ab?

Laut Paul Anton Mayer, dem Geschäftsführer von Getitun, ist die Steiermark ein „eher aktives politisches Social-Media-Land“. Im Schnitt hat jeder erfasste Mandatar in den fünf Monaten 29-mal gepostet, das ist hinter Wien und Tirol der dritte Rang in Österreich. Die Steiermark liegt laut Mayer aber immer noch weit hinter hochgradig digitalisierten Regionen wie Berlin zurück. In der deutschen Hauptstadt wurde im selben Zeitraum im Schnitt 112-mal pro Mandat gepostet.