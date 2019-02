Graz und Capitals ziehen in der Pick-Round davon

In der Pick-Round besiegten die Grazer am Freitag den drittplatzierten KAC auswärts mit 4:1 und führen die Tabelle weiter drei Punkte vor den Vienna Capitals (2:1 bei Fehervar) an. Der KAC hat vor den ausstehenden sechs Runden bereits sieben Zähler Rückstand auf die Wiener. Im direkten Duell um Rang vier setzte sich Red Bull Salzburg gegen EBEL-Champion Bozen mit 4:3 nach Verlängerung durch, blieb aber hinter dem Team aus Südtirol.