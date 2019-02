„Ski-Hochsaison reicht bis in den März hinein“

Ansturm an Werktagen fast wie am Wochenende

In der benachbarten SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental hat man „zwei sehr starke Wochen“ hinter sich, wie Geschäftsführer Walter Eisenmann schildert. Die Saison liege etwa 5 bis 7 Prozent im Plus. Auffallend: Die Gästezahl an Wochentagen (35.000 bis 37.000) liegt nicht wesentlich unter den Wochenenden (42.000). Trotzdem sperrt die Skiwelt (ausgenommen Ellmau) am 31. März zu. „Weil viele Hotels schließen und es für einen ganztägigen Skilauf meist schon zu warm ist.“