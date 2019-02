Eltern und „Ex“ terrorisiert: Wiener verurteilt

Was muss passieren, dass Eltern ihr eigenes Kind vor Gericht bringen? Viel, sehr viel - in diesem Fall mündet es in vier Strafanträgen gegen einen 32-Jährigen in Wien: Stalking, Körperverletzung, Drohungen. Für ihn hat alles einen Grund: Die gesamte Familie verweigert ihm sein Kind. Für die Gerichtspsychiaterin ist er „brandgefährlich“.