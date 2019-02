Zügige Anreise nach Seefeld wie aus dem Bilderbuch

Der Fahrplan wird täglich angepasst

Allein die ÖBB setzen rund um die knapp zwei Wochen dauernde Weltmeisterschaft unter anderem 60 zusätzliche Züge ein, passen den Fahrplan täglich an die Bewerbe an und sorgen dafür, dass die Fans auch nach den Abendevents noch bequem und vor allem staufrei nach Hause kommen. Täglich wurde ein so genannter Discozug eingeplant, der um 23.34 Uhr in Seefeld startet.