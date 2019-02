Hündin Nala wartet auf ihr totes Herrchen Sala

Flugzeugabsturz

Der 28-Jährige war am 21. Jänner beim Flug von Frankreich nach Wales mit einer Propellermaschine über dem Ärmelkanal abgestürzt. Nach fast zweiwöchiger Suche wurde das Flugzeug am Meeresgrund entdeckt. Laut der Obduktion starb Sala an Verletzungen am Kopf und am Rumpf.