So kochen Sie mit Bärlauch, Karotten und Co.!

Die Natur gibt im Frühling einiges her. Viele fleißige Köche und Köchinnen freuen sich schon seit Langem auf Bärlauch, Radieschen, Rhabarber und Co. Wie auch Sie den Frühling in Ihre Küche bringen, lesen Sie in diesen Kochbüchern. Die Autoren haben das Beste der Frühlingsküche zusammengefasst - hier ist für jeden etwas dabei!