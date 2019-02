Famo(o)ser Gewinner beim Krapfentest der „Krone“

Der Test verlief völlig anonym, die Jury wusste also bis zum Schluss nicht, welchen Krapfen von welchem Anbieter sie da vor sich hatte. Beurteilt wurde nach strengen Kriterien, Geschmack, Aussehen, der Teig und die Marmelade wurden eingehender Prüfung unterzogen. Und das vor einer Menge Publikum - denn die einmalige „Krone“-Kunst-Bim diente als Kulisse und die zieht in Graz selbstredend eine Menge Zuseher an.