„In Liverpool muss alles besser werden“

Nach dem frühesten Eigentor in der Geschichte der deutschen Fußball-Bundesliga durch Bayerns Münchens Goretzka (13 Sekunden) schoss David Alaba in Augsburg den 3:2-Siegestreffer. In Summe war es eine wacklige Generalprobe vor dem Champions League-Hit am Dienstag beim FC Liverpool. Bitter: Der sehr starke Coman verletzte sich in der 90. Minute.