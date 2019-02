David Alaba schießt FC Bayern zum Sieg in Augsburg

ÖFB-Star David Alaba hat den FC Bayern München am Freitag in der deutschen Fußball-Bundesliga mit seinem Tor in der 53. Minute zu einem 3:2-Auswärtserfolg gegen Augsburg geschossen! Dadurch verkürzte der Titelverteidiger den Abstand auf Leader Borussia Dortmund zumindest vorerst auf zwei Punkte.